Intervento di oltre 4 ore, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, nella notte fra giovedì e venerdì a Stroncone, in località Cerreta. Il personale del 115 si è portato in zona intorno alle ore 23 per un incendio di sterpaglie che, a conti fatti, si è esteso per circa 2 ettari, lambendo e quindi interessando marginalmente anche un vigneto. Il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato un’estesione più ampia del rogo, si è concluso intorno alle ore 3.30.

Condividi questo articolo su