Stroncone, fra natura e cultura ripartono le conferenze a San Simeone

Riparte il ciclo di conferenze del gruppo ‘I Ricostruttori’, presso il monastero di San Simeone, con il patrocinio del Comune di Stroncone. Il primo incontro sarà dedicato alle piante utili nell’affiancamento alla cura delle sindromi influenzali. «È ben nota – spiegano gli organizzatori – l’azione antibatterica ed antivirale degli oli essenziali, sostanze vegetali che vengono prodotte dalle piante per le stesse esigenze ovvero per contrastare l’azione di microorganismi in grado di attaccare e ledere la vitalità e la vita stessa sia degli animali che dei vegetali. Da sempre l’uomo ha fatto ricorso al mondo vegetale per i suoi problemi di salute sia attraverso l’uso alimentare diretto che attraverso trasformazioni sempre più sofisticate, tipo la distillazione. Approfittando di ciò ognuno di noi può aiutare il proprio sistema vita facendo ricorso a quanto già le nostre nonne avevano imparato a fare: andare per campi alla raccolta di quello che ci offriva gratuitamente la natura attraverso la Grande Madre fecondata dal Grande Spirito. Questo è l’intento, riappropriarsi della saggezza antica passata al vaglio clinico del tempo. Non c’è nessuna pretesa, solo riportare l’attenzione su noi stessi attraverso una scelta di vita in equilibrio tra il corpo, la mente e l’anima».

