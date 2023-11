Sabato mattina tragico nella zona delle Cimitelle, a Stroncone (Terni), dove un uomo che stava andando a funghi insieme al figlio, ha accusato un grave malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da quanto appreso, si tratterebbe di un 61enne di Orte (Viterbo). Inutili i soccorsi portati dagli operatori del 118, dai vigili del fuoco, Soccorso alpino e speleologico e carabinieri del posto. Per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

