Stufetta rumorosa fa litigare i vicini: arriva il 113

La lite è scoppiata di notte in un condominio di Foligno e uno dei due ‘contendenti’ – una donna di 87 anni – ha chiamato la polizia di Stato perchè i vicini, a suo dire, non le davano pace a furia di staccarle la corrente elettrica e di bussare con violenza alla porta del suo appartamento. Il motivo di tanta foga sta nel fatto che i vicini erano infastiditi dal rumore della stufa elettrica utilizzata dall’anziana che, purtroppo, non ha altro modo per riscaldarsi. Gli agenti hanno così interpellato la famiglia ‘in guerra’ con l’87enne che, pur negando di aver disattivato il suo contatore, ha confermato le ripetute richieste di mettere fine a quell’insopportabile rumore. «Dopo aver constatato i cattivi rapporti di vicinato tra le parti – spiega una nota della questura di Perugia – gli agenti hanno invitato entrambe a tenere un comportamento improntato alla correttezza e a rivolgersi alla polizia di Stato in caso di necessità, evitando di intraprendere autonome iniziative che, alle volte, potrebbero avere anche dei risvolti di natura penale».

Condividi questo articolo su