Subbuteo: Mattiangeli centra il 29° titolo internazionale in carriera

L’avvocato ternano Francesco Mattiangeli ha vinto il Grand Prix di Vienna Royal Flash Cup 2023 di calcio da tavolo, prestigioso torneo del circuito FISTF – Federation International Sport Table Football. Con i Bologna Tigers nei quali milita insieme ai compagni di squadra Massimilano Nastasi, Fabrizio Fedele, Gerardo Patruno e Riccardo Marinucci, si è aggiudicato la competizione a squadre. Dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio (Valletta 4-0, Phoenix 3-1, Royal Kaisermhulen 2-2) i felsinei hanno eliminato ai quarti di finale gli italiani dei Devils Gorizia (4-0), in semifinale i maltesi del Bormla (2-1) ed in finale i belgi dello Stembert (3-1). Si tratta del 29° titolo internazionale FISTF in carriera per Mattiangeli che vanta anche 2 Champions ed 1 Europa League. Grande la soddisfazione per l’avvocato ternano, attuale numero 10 del ranking mondiale, che bissa quella ottenuta al Gran Prix di Francia lo scorso febbraio. Al torneo hanno preso parte 16 squadre e oltre 80 giocatori suddivisi nelle varie categorie e provenienti da Austria, Belgio, Francia, Italia, Inghilterra, Germania, Grecia, Malta ed Ungheria. Prossimo appuntamento internazionale, il Major d’Italia che si svolgerà a Bologna il 14-15 maggio prossimi.

