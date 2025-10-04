È stato inaugurato nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre il PalaScheggino, il nuovo palazzetto dello sport che arricchirà l’offerta turistica e sportiva non solo del piccolo borgo della Valnerina, ma di tutto il territorio.

Da domenica e per una settimana la struttura ospiterà la Powervolley Milano by Allianz, formazione di Superlega, che ha scelto Scheggino come sede del proprio ritiro stagionale per i prossimi tre anni.

Alla cerimonia erano presenti i sindaci e gli amministratori della Valnerina e di Spoleto, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il prefetto di Perugia Francesco Zito, il presidente del Coni Umbria Aurelio Forcignanò, insieme ai consiglieri regionali Paola Agabiti, Stefano Lisci ed Enrico Melasecche.

Tra i numerosi partecipanti anche il direttore dell’Ufficio speciale alla ricostruzione dell’Umbria, Gianluca Fagotti, e la dirigente scolastica Rosella Tonti. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla banda musicale di Cerreto di Spoleto.

Visibilmente emozionato il sindaco Fabio Dottori, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’opera: «Il PalaScheggino non è solo un edificio, ma un simbolo di futuro, uno spazio aperto a tutti. Arricchisce l’offerta sportiva del territorio affiancandosi al tennis, alla piscina, al rafting, al parco avventura, alla pesca sportiva». Dottori ha voluto ricordare anche il ruolo della precedente amministrazione, guidata da Paola Agabiti, che aveva intercettato i fondi del bando sport e periferie della presidenza del Consiglio, a cui si sono poi aggiunti i contributi del commissario straordinario alla ricostruzione.

Proprio Castelli ha ribadito il valore della ‘riparazione’ accanto alla ricostruzione: «Inaugurare queste strutture è importante perché mostra come gli sforzi stiano producendo i risultati attesi: la comunità beneficia del lavoro di tante persone. La ricostruzione è un lavoro di squadra e in Valnerina i numeri dimostrano che funziona». Soddisfazione anche da parte del presidente del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò, che ha definito il PalaScheggino «una pianta che va curata, frutto di un mix virtuoso di finanziamenti». Il prefetto Zito ha evidenziato come l’impianto rappresenti «il simbolo delle comunità che vogliono crescere e svilupparsi».

A nome della Regione Umbria, il consigliere Stefano Lisci ha richiamato il senso di unità del territorio: «Ogni volta che si inaugura un luogo come questo, si ritrovano insieme tutti gli amministratori della zona: è questo lo spirito giusto». Paola Agabiti, oggi vicepresidente del consiglio regionale, ha ringraziato i dipendenti comunali e ricordato il lavoro svolto: «Un Comune così piccolo è riuscito a intercettare tanti fondi, con circa 40 progetti finanziati. Lo sviluppo passa dalle sinergie: qui il palazzetto, a Sant’Anatolia di Narco il campo di calcio». Il PalaScheggino sarà anche un volano di sviluppo turistico, grazie al ritiro della Powervolley Milano, reso possibile dalla collaborazione tra pubblico e privato.