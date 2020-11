Tamponamento in A1, autotrasportatore muore ad Orvieto

Grave incidente stradale nella prima mattinata di mercoledì lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Orvieto (Terni) in direzione sud (chilometro 449). Un’autocisterna carica di gasolio, condotta da un autotrasportatore della Slovenia, ha tamponato violentemente un autoarticolato fermo in sosta lungo la corsia di emergenza, per poi sbandare e finire fuori strada. Il conducente dell’autocisterna è deceduto sul colpo, illeso quello del veicolo in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, i vigili del fuoco del distaccamento della Rupe, gli operatori del 118 e gli addetti di Autostrade per l’Italia.

Viabilità

Code e disagi fisiologici, per la viabilità, a seguito della chiusura del tratto interessato dal sinistro mortale. Chi è in viaggio verso Roma – specifica mercoledì mattina Autostrade per l’Italia – deve uscire a Fabro, seguire indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, proseguire sulla strada provinciale Umbro Casentinese con rientro in autostrada ad Orvieto.

Articolo in aggiornamento