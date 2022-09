Tamponamento in galleria a San Gemini: coinvolti due bambini

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 1, lungo la superstrada E45 all’interno della galleria ‘Collecapretto’ in direzione Perugia, nel territorio comunale di San Gemini. L’impatto è stato fra una Seat Ibiza condotta da un giovane della zona di Todi che ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo per tamponare una Peugeot 206 con a bordo una famiglia di origine marocchina, residente in provincia di Pesaro Urbino. In seguito allo schianto la Peugeot, a bordo della quale c’erano anche due bambini, si è ribaltata: gli occupanti sono stati tutti soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Nessuno di loro, fortunatamente, è grave. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia Stradale di Perugia per i rilievi e la gestione della viabilità.

