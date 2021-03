Tassa soggiorno Terni, stanziamento da 200.000 euro per il 2021. Diatriba sulla destinazione dei fondi

di S.F.

Tutto liscio e veloce sulla determinazione per l’esercizio 2021 in merito all’Imu e all’addizionale comunale Irpef. Meno quando si è iniziato a trattare della tassa di soggiorno in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023: il via libera in III° commissione comunale arriva per tutti e tre gli atti ma, nell’ultima circostanza, la polemica politica non è mancata. Focus in particolar modo sulla destinazione dei fondi, quantificati in 200 mila euro per l’anno in corso.

Il dissesto e il blocco

Tutte le proposte di delibera – così si è esposto l’assessore al bilancio Orlando Masselli ricordando di ciò che avvenne tre anni fa – sono legate ai provvedimenti dell’ex commissario straordinario del Comune di Terni Antonino Cufolo, giunto a palazzo Spada dopo la dichiarazione di dissesto finanziario datata 1° marzo 2018: «Non possono essere rideterminate fino a quando non c’è la ‘cancellazione’ della massa passiva. Non c’è molto altro da dire. Ci muoviamo su un terreno normativo nel quale la discrezionalità dell’amministrazione non c’è». E così sarà su Imu e Irpef. La discussione è ben più lunga sul terzo passaggio.

Il forte calo

Il titolare al bilancio – si parla della tassa di soggiorno – ha poi specificato che giocoforza si registra un forte calo a livello di entrare per via della pandemia: «Volevamo destinare i fondi al comparto turistico/ricettivo, purtroppo dobbiamo fare i conti con questo momento», ha aggiunto. Ed è a questo punto che si sviluppa il confronto perché Alessandro Gentiletti (Senso Civico), Federico Brizi (Lega) e Michele Rossi (Terni Civica) chiedono delucidazioni: «C’è un vincolo per la destinazione delle risorse?». Luca Simonetti (M5S) e Paola Pincardini (UpT) hanno invece posto domande sulle categorie intermedie delle strutture e le tariffe da applicare. Anche in questa circostanza tutto deciso da Cufalo nel marzo 2018.

La dirigente: «Non c’è vincolo»

Ad ascoltare i vari interventi anche la dirigente alle attività finanzarie Grazia Marcucci e la Responsabile unica del procedimenti di alcuni atti – della Taric se ne parlerà più avanti – in discussione, Giulia Scosta: «Non c’è un vincolo – ha spiegato la prima – per legge. Ma l’ispirazione normativa della tassa era per una ricaduta positiva a livello turistico. Una parte viene destinata a ciò, per l’animazione’ sul territorio. In una situazione come quella del Comune di Terni è meno visibile rispetto ad altre realtà». Il resto viene speso per le spese correnti. Focus anche sul decreto Sostegni: «Il dl bollinato prevede l’istituzione di un fondo da 250 milioni a parziale ristoro dei mancati introiti. Dunque il legislatore, più che intervenire su esenzioni o modifica dell’aliquota, agisce a rimborso». In sostanza l’amministrazione può scegliere come spendere i soldi per la tassa di soggiorno.

La diatriba politica

Gentiletti ha poi spostato il tiro: «Viene destinata alla spesa corrente, quantomeno la maggior parte. Il dato politico è questo e lo giudico negativamente. C’è un’assenza di prospettiva nell’andare ad incentivare il turismo. L’amministrazione non usi i fondi solo per le opere pubbliche». Poi fioccano le richieste di avere i dati a disposizione: la Marcucci metterà a disposizione – nella prossima seduta si completerà il quadro – solo quello legato ai 200 mila euro previsti per il 2021: «Stiamo facendo verifiche per la chiusura del consuntivo e dobbiamo fare delle analisi». Quindi arriva la risposta di Masselli: «L’atto che stiamo votando è avulso dall’effetto che produce perché qualsiasi Comune deve approvare la determinazione del valore giornaliero della tassa di soggiorno, indipendemente se in quell’area c’è attività ricettiva per un giorno o un anno. Poi la considerazione sulla destinazione può essere fatta in fase di bilancio preventivo». Il presidente della commissione Brizi, incerto, chiede: «Volete votare o no?». Si farà.

Chiusura e via libera

Anche Lucia Dominici (capogruppo FI) ha deciso di intervenire dopo le parole del collega avvocato di Senso Civico: «Si prende sempre l’occasione di andare fuori tema. Si dovrebbe avere la decenza di stare zitti quando si devono far pagare ai cittadini imposte al massimo a causa del dissesto». Sulla stessa linea il capogruppo FdI Maurizio Cecconelli: «Questo atto doveva essere come i due precedent, c’era poco da dire. Forse abbiamo fatto un po’ di ‘colore’ e in questo modo non finiamo troppo presto. Stiamo solo applicando delle tariffe». Infine l’affondo di Simonetti: «Se l’amministrazione Latini ha deciso di far pagare il dissesto ai ternani è una sua scelta. Lo dico senza polemica». Semaforo verde con cinque voti favorevolie e, per ora, argomento chiuso.