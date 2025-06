È in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento in via della Resistenza a Tavernelle, nel comune di Panicale, in provincia di Perugia. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando un passante ha notato le fiamme e ha ripreso la scena con un video, poi condiviso per lanciare l’allerta.

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma dalle prime informazioni una persona è rimasta coinvolta e presa in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto sta operando una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco, con autopompa serbatoio, autoscala e autobotte. In supporto sono in arrivo ulteriori mezzi e operatori dal distaccamento di Città della Pieve. Presente anche il personale sanitario del 118, intervenuto in via precauzionale. Seguono aggiornamenti