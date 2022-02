Teatro Verdi Terni: «Chiedo scusa perché hanno vinto i migliori»

Torna a ‘pungere’ l’amministrazione comunale di Terni, il consigliere del gruppo misto Emanuele Fiorini. Il tema è quello dell’intervento di recupero del teatro Verdi. «Assessora Salvati – così si rivolge Fiorini alla titolare dei lavori pubblici -, le chiedo pubblicamente scusa per aver dubitato del suo operato, non condividendo in ogni caso l’impostazione che sarà data alla ristrutturazione del teatro Verdi, perchè a mio avviso cancella la storia della nostra città. Ma stando, per così dire, in democrazia la maggioranza vince. Le chiedo scusa soprattutto per aver sollevato alcune perplessità in ordine alla scelta di un membro di commissione, tale Professor Cellini, e sopratutto ai vincitori del concorso di progettazione del teatro Verdi che hanno costituito una rtp, cioè un raggruppamento temporaneo tra professionisti, che reca la firma dello studio AMAA di Venezia, nello specifico dei giovani architetti Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo».

«Sono i migliori. Per questo mi scuso»

«Infatti dalla lettura del loro curriculum – spiega il consigliere comunale di opposizione che sul tema aveva inviato anche un esposto in procura – si ricava l’esistenza di una loro collaborazione alla didattica nel 2015 con il detto professor Cellini presso l’università Iuav di Venezia, nonché un’attività di docenza insieme nel master dal titolo ‘Forme dell’abitare contemporaneo’, nel 2016. Lei assessora – prosegue Fiorini – aveva ragione, perchè anche nel febbraio del 2021 il gruppo di progettazione AMAA, Demogo e Sinergo hanno vinto il primo premio del concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione del polo civico Flaminio di Roma. Non solo, proprio in questi giorni si è concluso un altro concorso di progettazione al Comune di Trani, dove il professor Cellini era membro e presidente della commissione giudicatrice e i cui vincitori sono stati sempre il raggruppamento temporaneo tra professionisti composto dalla società veneta Sinergo SPA, Demogo, l’ingegnere Vincenzo Baccan e la dottoressa Emma Caruso. In pratica coloro che hanno vinto a Terni, hanno vinto anche in altre realtà: questo dimostra che veramente sono i migliori. Chiedo venia assessora – percepibile il sarcasmo dell’esponente politico di minoranza – se ho dubitato ed ho messo in discussione il suo operato, ma come vede io sono anche in grado di chiedere scusa quando sbaglio».