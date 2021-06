Umbria, tempo pazzo: sole, pioggia, grandine. E45 bloccata a Todi

Non è la prima volta, non sarà l’ultima purtroppo, anche per le conseguenze dei cambiamenti climatici. Ma una giornata così ‘pazza’ dal punto di vista meteorologico raramente si ricordava a queste latitudini.

Repentini cambiamenti meteorologici

Pioggia, sole, grandine, caldo afoso si sono alternati nel corso di tutta la giornata, dando vita a situazioni paradossali: con escursioni termiche nel giro di pochi minuti, pioggia con cielo sereno e caldo afoso con cielo coperto. Oppure con quartieri della città sotto la pioggia e altri sotto il sole, a distanza di poche centinaia di metri. Un fenomeno che ha interessato tutta l’Umbria, ma particolarmente evidente nel perugino dove ci sono dislivelli anche marcati nei centri cittadini.

Grandinata sulla E45

Particolarmente intensa la grandinata che si è abbattuta sul tuderte a metà pomeriggio: le conseguenze più gravose sulla E45, dove si sono formate code per gli improvvisi rallentamenti degli automobilisti che si sono ritrovati improvvisamente in mezzo a una grandinata, dopo che fino a pochi metri prima stavano guidando sotto il sole. Per fortuna non si registrano incidenti né danni particolari.