Tennistavolo a Terni, 743 atleti per il torneo nazionale giovanile

Saranno in 743 gli atleti protagonisti da venerdì a lunedì al pala tennistavolo ‘De Santis’ per il 2° torneo nazionale giovanile stagionale organizzato dalla Fitet: spazio ai talenti under 21, 19, 17, 15, 13 e 11. Di scena i migliori talenti del movimento tricolore.

I numeri

In ambito maschile andranno in campo 81 atleti nell’Under 21, 94 nell’under 19, 107 nell’under 17, 111 nell’under 15, 96 nell’under 13 e 35 nell’under 11 (totale 524) e nel femminile 26 atlete nell’under 21, 32 nell’under 19, 49 nell’under 17, 51 nell’under 15, 42 nell’under 13 e 19 nell’under 11 (totale 219), per un complessivo di 743. Previsto l’accesso del pubblico al 60% della capienza massima. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube della federazione.