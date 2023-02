Tentano di rubare in una casa. Terni: ladri messi in fuga in strada del Torrione

Momenti concitati nella prima serata di sabato, poco dopo le ore 19, in strada del Torrione, la parte ‘alta’ di vocabolo Tuillo, a Terni. Da quanto appreso, ignoti avrebbero cercato di rubare all’interno di un’abitazione privata. A metterli in fuga, dopo averli scoperti, sarebbero stati i proprietari della casa in questione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni che hanno ricostruito l’accaduto – qualificato come ‘tentato furto’ -, acquisendo le testimonianze dei presenti. Le indagini puntano a risalire alle identità dei malviventi.

