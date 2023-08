Tentato omicidio in piazza Grimana: donna accoltellata ad un fianco dal compagno

L’intervento della polizia di Stato di Perugia è scattato nella notte fra giovedì e venerdì in piazza Grimana, a seguito di una violenta lite fra un uomo e una donna. Sul posto, gli agenti della Volante si sono trovati di frote gli operatori del 118 che stavano soccorrendo una 31enne di origini straniere che, sentita in merito all’accaduto, ha spiegato di essere stata ferita al fianco con un coltello dal fidanzato al culmine della lite. Lo stesso l’aveva anche insultata e colpita con pugni e calci al corpo. Immediate sono scattate le ricerche del soggetto che lo scorso 9 agosto era stato anche raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento alla donna, in ragione delle sue condotte violente. Le operazioni di rintraccio sono in corso – l’aggiornamento della questura perugina è al pomeriggio di venerdì – e per l’uomo scatterà quantomeno la denuncia per tentato omicidio aggravato.

