Ternana a Bolzano, c’è il Südtirol. Andreazzoli: «Mi fa piacere gratificare tutti»

di Gianni Giardinieri

C’è la trasferta di Bolzano per la Ternana. Ecco le parole di mister Andreazzoli: «Abbiamo avuto qualche problemino negli ultimi due giorni ma ci concentriamo sui ragazzi disponibili. Il Südtirol è una squadra che fa risultati importantissimi. Capanni ha un po’ di febbre e non sarà convocato, così come Favilli che ha una caviglia gonfia a causa di una botta. Stamattina ha provato ma senza successo. Ho dato fiducia ai giovani – le sue parole – e mi hanno dato una buona risposta ma non li conosco ancora a sufficienza. Il turn over non è importante, mi concentro su quello che vedo. Certo per la terza partita in pochi giorni è un aspetto di cui dover tenere conto. Domani mi aspetto di vedere qualcosa in più rispetto alle ultime due gare, anche se non abbiamo avuto una settimana ‘pulita’ per lavorare bene. Molti i video mostrati ai ragazzi, che mi sono sembrati recettivi e pronti. La squadra sbaglia ancora molto, specialmente passaggi facili. Dedichiamo molto a questo aspetto, perché è migliorabile. Sulla fase di possesso partendo dal basso dobbiamo ancora lavorare. Non sarà ossessivo ma è presente».

Gratificazione

«Ho intenzione di avere un piano A, quindi dare un’impronta – ha spiegato – precisa alla squadra, senza preoccuparsi del modo di proporsi dell’avversario. Certo esistono anche degli accorgimenti da apportare sull’avversario, ma preferisco dare ai ragazzi un’identità precisa. Contro il Cagliari ho visto un buon Cassata e Coulibaly, che sono entrati bene. Mi fa piacere gratificare tutti e ho un gruppo di calciatori interessanti e propensi al lavoro. Sono contento anche di Pettinari, che poteva già aver fatto due gol con la mia gestione e di Ghiringhelli, che ha dato un buon contributo alla solidità difensiva. Rispetto a quando lo avevo lasciato, considerando la posizione del Cagliari, trovo un campionato di livello più alto e di uguale difficoltà rispetto al passato». Calcio d’inizio alle 15 di domenica.