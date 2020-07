Ternana-Avellino 0-0, Paghera vicino al gol

Di solito nel mese di luglio si giocano le prime gare eliminatorie di coppa Italia della nuova stagione. Quest’anno, a causa del covid-19 e del prolungato stop in primavera, accade qualcosa di particolare: per la Ternana il giorno numero uno del mese significa iniziare l’avventura nei playoff contro l’Avellino di Ezio Capuano. Gara ‘secca’, dentro o fuori: non si può sbagliare come troppe volte si è visto durante il corso del campionato. In caso di affermazione i rossoverdi affronterebbe domenica il Catania tra le mura amiche. Nel contempo arriva la stangata per il presidente Stefano Bandecchi e il ds Luca Leone in seguito ai fatti di Potenza.

LA SCONFITTA IN FINALE DI COPPA ITALIA

Gallo cambia la coppia centrale difensiva. Out Di Paolantonio



Il tecnico rossoverde aveva annunciato diversi cambi. Il reparto più modificato è la difesa: ci sono Bergamelli e Diakité al centro con Parodi e Mammarella ai lati. A centrocampo spazio a Paghera, Salzano e Verna, quindi Defendi – pronto a giostrare da trequartista – alle spalle di Ferrante e Partipilo. Panchina per Vantaggiato e Marilungo. Negli ospiti a sorpresa manca il leader, l’ex rossoverde Di Paolantonio; davanti c’è il tandem composto da Albadoro e Micovschi, Parisi e Celjak sugli esterni.

Mammarella-Defendi, subito un legno

Il piglio della Ternana è buono nei primi minuti. Defendi agisce in linea teorica da trequartista ma, in realtà, molto spesso si posiziona largo a destra sia in fase di possesso che in transizione difensiva (una sorta di 4-3-3 in definitiva, pronto a trasformarsi in un 4-4-2 in ripiegamento): al 4′ è proprio lui – ottimo il lancio di Mammarella, eluso il fuorigioco ospite – a sfiorare l’immediata marcatura con un tiro di potenza dall’interno dell’area. Tonti è salvato dal palo. L’undici di Gallo ha in mano il controllo del gioco e al 12′ va ancora vicina al bersaglio sulla combinazione – da piazzato – tra l’esterno abruzzese e Paghera: il tentativo del centrocampista mette i brividi al 28enne portiere biancoverde.

Primo tempo

12‘ Punizione Ternana: Mammarella non calcia e serve al centro Paghera che, con un destro rasoterra, non centra il bersaglio per un niente.

4′ Grande lancio di Mammarella in profondità per Defendi: stop e destro di potenza dall’interno dell’area del 25, Tonti è salvato dal palo. Pressione rossoverde in avvio di match.

1′ Inizia la Ternana.



IL PROVVEDIMENTO DELLA FIGC PER BANDECCHI E LEONE

Potenza-Ternana, maxi multe

Intanto a sei mesi di distanza dalla sfida del ‘Viviani’, la Figc ha preso provvedimenti nei confronti di Stefano Bandecchi e Luca Leone. Per il primo «in violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere assunto, al termine della gara Potenza – Ternana del 12 gennaio 2020 (campionato Lega Pro), nel recinto antistante l’ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso, per tono e gestualità, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all’incontro in questione»; per il secondo «in violazione degli artt. 4, comma 1, e 37, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere utilizzato espressioni blasfeme sia al 24° minuto che, poi, al 27° minuto del secondo tempo, nonché in violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere assunto, al termine della citata gara, nel recinto antistante l’ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso ed offensivo, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all’incontro in questione». Guai per la Ternana «per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio presidente, Stefano Bandecchi, ed al proprio dirigente Luca Leone». Conseguenze: «Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 126 del Codice di giustizia sportiva, formulata da Luca Leone e Stefano Bandecchi in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della Ternana vista l’informazione trasmessa alla procura generale dello sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6.000 euro di ammenda per il signor Stefano Bandecchi, 4.750 euro di ammenda per il signor Luca Leone e 3.000 euro di ammenda per la società».

Il tabellino



Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella (c); Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Partipilo, Ferrante. A disposizione: Marcone, Tozzo, Sini, Russo, Celli, Nesta, Mucciante, Furlan, Damian, Torromino, Vantaggiato, Marilungo. Allenatore: Fabio Gallo

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Laezza (c), Bertolo; Celjak, Garofalo, De Marco, Izzillo, Parisi; Micovschi, Albadoro. A disposizione: Pellecchia, Morero, Njie, Evangelista, Federico, Palmisano, Rizzo, Di Paolantonio, Rossetti, Ferretti, Alfageme, Pozzebon. Allenatore: Ezio Capuano

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (assistenti Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno, 4° uomo Marco Monaldi di Macerata)

Reti:

Ammoniti:

Calci d’angolo: 1-0

Recupero: