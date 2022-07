Fere, breve nubifragio e debutto in via Narni in casa Campomaggio – La fotogallery

Dagli oltre 620 metri di altitudine a Cascia al 121 dei campi in via Narni, casa dello Junior Campomaggio. La Ternana, chiuso il ritiro in terra casciana, ha ripreso gli allenamenti in città proprio nella settimana più calda dell’anno. Con un contrattempo forse gradito vista l’aria rovente, un nubifragio di circa quindici minuti dalle 18.10 in avanti. Fatto sta che con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto – alle 18.40, i calciatori sono arrivati a bordo delle proprie auto e poi subito in azione, gli spogliatoi sono al Liberati – le Fere hanno debuttato su uno dei due terreni di gioco sistemati di recente per consentire a Defendi e compagni di allenarsi sull’erba naturale e non sul sintetico. Da segnalare l’immediata presenza di Alessandra Favoriti, fresca di trionfo – è il medico della nazionale – con l’Italvolley femminile nella Nations League. Sarà soddisfatto Cristiano Lucarelli della nuova ‘casa’ temporanea in attesa del centro sportivo in vocabolo Gioglio?

