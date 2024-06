Ternana, c’è Abate. Guida: «Risalire il prima possibile. Stadio? Siamo pronti»

di Gianni Giardinieri

Attesissima conferenza stampa in casa Ternana, la prima dopo la dolorosa retrocessione del 23 maggio scorso nello spareggio playout contro il Bari al ‘Libero Liberati’. In quella occasione il presidente Nicola Guida si era limitato a confermare la sua volontà di proseguire a capo del sodalizio rossoverde. Da allora pochissime parole, per lo più rilasciate dal direttore sportivo Stefano Capozucca, riconfermato nel ruolo. Riconferma anche per Giuseppe D’Aniello, direttore operativo, che nei giorni scorsi era stato vicino al passaggio al Catanzaro, in analoga mansione. Tanti i temi trattati, a partire dalla nomina del nuovo allenatore che sarà Ignazio Abate, già mister del Milan Primavera.

Nicola Guida

«Partiamo con un mister giovane, molto determinato e con grande voglia di fare. Si sposa benissimo con il progetto Ternana, legato ai giovani».

Stefano Capozucca

«Ho scelto Abate perché secondo me la Ternana aveva bisogno di una figura che avesse grande entusiasmo. Spero che Abate possa ripercorrere quello che a Terni fece Beretta».

Ignazio Abate

«Grazie per essere così tanti oggi. Vorrei ringraziare il presidente e il direttore che è stato determinante per la mia scelta. Terni è una piazza calorosa e non poteva capitarmi di meglio dopo la partenza dal Milan. Vengo per fare una stagione importante, allestiremo una squadra che sarà un mix tra giovani ed esperti».

Carlo Mammarella

«Ringrazio il presidente e il direttore per l’occasione che mi è stata data. Sarò il responsabile della Under17 e della Primavera, ma sono a disposizione del direttore per dare una mano anche alla prima squadra. Faccio un in bocca al lupo al mister al quale auguro le migliori soddisfazioni».

Dopo le dichiarazioni dei protagonisti, spazio alle domande dei cronisti presenti

I motivi della scelta di Terni per Abate

«Sono venuto per fare bene ma anche per il supporto e la stima che ho verso Capozucca, che sono sicuro mi aiuterà nel mio percorso di allenatore professionista. Non dovremo darci obiettivi a lunga scadenza ma sarà fondamentale in primis costruire un gruppo unito. Chi non vorrà restare o avrà dubbi potrà cambiare squadra».

Ambizioni e obiettivi della stagione

Guida: «Non possiamo dire che vinceremo il campionato ma l’obiettivo è quello di risalire prima possibile. Cercheremo di fare una squadra competitiva per provarci subito». Abate: «La storia di questa società ci impone di fare una squadra competitiva. Una retrocessione lascia delle scorie e noi dovremo essere bravi a toglierle, ripartendo con entusiamo». Capozucca: «Si lavora cercando di fare il massimo. La serie C non è il campionato di appartenza della Ternana».

Che tipo di calciomercato. Risorse e budget

Guida: «Partiamo dalla base di calciatori che ci sono. Alcuni rimarranno e altri invece lasceranno la Ternana. Ci sono trattative per acquisti e prestiti in entrata. Sarà una rosa competitiva per questo campionato».

Come giocherà la Ternana

Abate: «La conferma di Capozucca è garanzia per l’allestimento di una buona rosa. Dobbiamo creare un’anima forte. Il calcio è fatto di principi, il modulo non è importante. Ho sempre giocato con una difesa a quattro ma per il resto vedremo come disporci, se con due o tre centrocampisti. Vorrei una squadra aggressiva, che non subisca la partita». Capozucca: «Capuano sarà il capitano della Ternana. Si sta allenando e sa quali sono i nostri progetti. La notizia che potrebbe andare a Pescara non è vera. Iannarilli è spesso finito sul banco degli imputati e ora, visto che merita rispetto da parte mia, vorrei anche accontentarlo». Guida: «Nessuno smantellamento in vista».

Manifestazionie di interesse per la Ternana

Guida: «Ci sono dei contatti ma nulla di concreto. Da parte della società, visto il centenario e la partenza dei lavori del nuovo stadio, sto cercando dei partners in quest’ottica. Durante la stagione che sta per iniziare cominceranno i lavori per l’ammodernamento del Liberati. Finché non ci sarà qualcosa di concreto non potrò fare nomi».

Progetto stadio-clinica

Guida: «La prossima settimana presenteremo tutta la documentazione richiesta. Verrà costituita una società nuova (NewCo) per la realizzazione dello stadio, ma sarà controllata in maggioranza da altro soggetto, probabilmente al 51%. . La Ternana Calcio sarà sottoposta, molto probabilmente, ad un aumento di capitale per far entrare appunto un socio forte, ma resterà al 51% di Nicola Guida attraverso l’N21».

Sponsorizzazione di Bandecchi

Guida: «Me ne ha parlato e ben venga se sarà. Nel caso parliamo solo di una sponsorizzazione bene accetta, ma sia chiaro che Bandecchi resta fuori dalla società».

Risanamento gestionale. Abbattimento dei costi ereditati e gestione dei contratti dei calciatori in esubero

Guida: «C’è ancora del lavoro da fare ma siamo sulla buona strada. Bisogna tenere conto del fatto che quest’anno la situazione cambierà perché ci sarà l’investimento per il nuovo stadio. Per quanto riguarda i contratti molto onerosi in scadenza nel 2025 ci sta lavorando il direttore Capozucca».

Organigramma. D’Aniello è ancora presente?

Guida: «Sì, è in sede a lavorare».

Ritiro e Iannarilli

Capozucca: «Iannarilli ha fatto richieste lecite che in questo momento, e sono valutazioni mie, non potevo esaudire a livello contrattuale. Ho aperto ad un’eventuale cessione ma questo non vuol dire che voglio mandarlo via. L’ho offerto alla Lazio e al Frosinone. Se ci sarà l’opportunità si accaserà in un’altra società». Guida: «Per il ritiro abbiamo tre opzioni e decideremo entra stasera. Dobbiamo decidere se rimanere in zona o andare in montagna».

Staff del mister

Abate: «Arriverà il mio secondo, il preparatore atletico e l’allenatore dei portieri. Il match analyst rimarrà quello della passata stagione».