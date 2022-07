Fere, c’è l’ex Gubbio Spalluto per l’attacco

Porte girevoli nel settore offensivo della Ternana. C’è chi saluta e chi arriva: via della Bardesca ha perfezionato due operazioni note da giorni, riguardanti Federico Furlam e Samuele Spalluto. Per le Fere è il terzo rinforzo ufficiale dopo quelli di Francesco Di Tacchio e Niccolò Corrado. Atteso a stretto giro il rientro dalla Salernitana di Luka Bogdan.

L’ex Gubbio c’è. Via Furlan

L’attaccante 21enne di scuola Fiorentina è stato protagonista nell’ultima stagione protagonista in Umbria – 27 presenze e 10 reti in serie C – con la maglia del Gubbio: in rossoverde arriva in prestito con diritto di opzione e controopzione a favore dei viola. Contestualmente c’è la cessione alla Triestina di Federico Furlan: anche l’esterno veneto si accasa nella nuova squadra in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B dei friulani. Nel contempo Guido Marilungo continua il suo ‘tour’ dopo le ultime, deludenti stagioni: ha firmato per la Recanatese, campione d’Italia dilettanti e neopromossa in C.