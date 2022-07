Fere, Furlan ai saluti. Mirino su Spalluto, test a Frosinone il 30 luglio

L’attenzione della Terni tifosa rossoverde è sulla conferenza di servizi decisoria sul progetto-stadio clinica, ma non solo. D’altronde manca poco più di un mese al debutto in campionato e meno ancora all’esordio ufficiale stagionale al cospetto della Cremonese di Arvedi: il mercato in casa Fere è in costante evoluzione ed a stretto giro sono previste ulteriori cambiamenti sia in entrata che in uscita. Intanto per il 30 luglio è stata fissata un’amichevole a Frosinone contro i ciociari.

Furlan saluta

Numerose le Fere che giocoforza – vuoi per la lista over, vuoi per scelte tecniche – dovranno salutare il gruppo. Tra i partenti c’è anche Federico Furlan che, nel corso degli anni, ha messo in fila ben 160 gettoni ufficiali da Fera: lo attende la Triestina secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Via della Bardesca inoltre è sulla strada del perfezionamento dell’acquisizione di Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 nell’ultima stagione al Gubbio con doppia cifra di gol raggiunta in campionato. Sabato pomeriggio alle 18 a Cascia primo test contro i padroni di casa.