Ternana-Cittadella: «Per noi indigesta»

«La partita più indigesta per noi da qui fino al termine dell’anno. Servirà una Ternana ‘miscelata’». Così Cristiano Lucarelli ha presentato la sfida di sabato pomeriggio del ‘Liberati’ contro il Cittadella di Edoardo Gorini: l’obiettivo è tornare al bottino pieno tra le mura amiche dopo l’inaspettato ko per mano del Como. La gara è affidata ad Alessandro Prontera della sezione di Bologna con calcio d’inizio fissato per le 14. Con un pensiero al ‘piccolo guerriero’ Lorenzo Massarelli, il tifoso rossoverde 15enne scomparso nel novembre 2015 a soli 15 anni per via di una rara forma di tumore al cervello.

La memoria del ‘guerriero’

Lucarelli ha voluto iniziare la conferenza stampa prepartita in questo modo: «Volevo ricordare Lorenzo a sei anni dalla scomparsa, non ho avuto il piacere di conoscerlo. Mi auguro – a conttatare il tecnico rossoverde per questo triste anniversario è stata la supporter Gianna – che si possa fare un bel risultato in sua memoria». Passando al tema tecnico, il trainer toscano ha sottolineato che «la squadra sta bene al netto di un paio di febbriciattole per le quali c’è una valutazione in corso. La cosa che mi fa contento è che abbiamo avuto 15 giorni per prepararla, è la partita più complicata che ci resta fino al 29 dicembre. Incontreremo più avanti squadre di qualità tecnica superiore al Cittiadella, ma come tipologia è la più indigesta per noi».

LUCARELLI, IL PENSIERO PER LORENZO E LA FORZA DEL CITTADELLA – VIDEO

Il futuro di Lucarelli

Nelle ultime due settimane il presidente Stefano Bandecchi è tornato a scatenarsi con i video social sulle varie procedure – centro sportivo, nuovo stadio/clinica privata, convenzione ecc. – in essere per l’impiantistica rossoverde. Ma non solo. Di fatto l’imprenditore livornese ha fatto presente che Lucarelli resterà con certezza anche nella stagione 2022/2023: «Perché no? Non mi pongo – il commento di Lucarelli in merito – perché ho un anno di contratto ancora. Ho sempre scelto in base ai rapporti umani e ho la fortuna di avere una società alle spalle che ogni volta puntualizza la mia centralità nel progetto quando ne sente la necessità. Dunque non vedo particolari motivi per lasciare il progetto. Ci sono tutti presupposti per riuscire ad organizzare un certo obiettivo, da costruire e non ho motivi per pensare di andar via o guardare altrove. Il ‘giocattolo’ è un po’ anche mio», ha chiuso.

La Ternana ‘mista’

Infine un accenno alla Ternana che l’allenatore delle Fere vorrebbe vedere: «Una squadra ‘miscelata’. Ad Alessandria serviva quel tipo di partita e non sempre possiamo essere quelli che fanno cinque gol. Ora mi piacerebbe non avere infortuni lunghi». Per quel che concerne il Cittadella non ci saranno l’attaccante Okwonkwo, il terzino Benedetti e la punta Tounkara. Rossoverdi a quota 16, Cittadella 9° con tre punti in più.

Fattore Campo, l’invito

In occasione della sfida con i veneti l’amministrazione comunale lancia una sorta di appello legato al concorso ‘Fattore campo’ indetto dalla Lega B: «In palio c’è un finanziamento per il progetto presentato dal Comune di Terni, ovvero la riqualificazione del campo polifunzionale del quartiere San Giovanni. Attualmente il nostro progetto – spiega l’assessore allo sport Elena Proietti – è in fondo alla classifica ma solo perché le votazioni on line sono possibili durante lo svolgimento delle gare interne e per noi quella col Cittadella è la prima opportunità per partecipare. Per questo invito tutti a registrarsi al sito web del concorso e poi votare per il nostro progetto allo stadio, da casa, dai bar. Credo sia l’occasione per dimostrare l’attaccamento dei tifosi alla nostra città consentendoci di scalare la classifica e di riuscire così a ottenere il finanziamento per un impianto sportivo di quartiere che ha una forte valenza sociale». Il progetto – specifica palazzo Spada – prevede la «riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale (calcetto e basket) ubicato in un’area urbana di prima periferia. Utilizzato soprattutto per il tempo libero di bambini/ragazzi del quartiere, per i quali rappresenta l’unica possibilità di praticare sport all’aria aperta». QUI la classifica attuale con la Ternana ultima.