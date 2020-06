Ternana, tanto in gioco con la finale di coppa

La Ternana non scende in campo per una gara ufficiale dall’8 marzo. La Juventus Under 23 addirittura dal 23 febbraio, più di quattro mesi di stop. Ora è tempo di rifare sul serio e in una partita – al di là delle parole di Stefano Bandecchi, cui piace ‘giocare’ a livello comunicativo – di grande valore: rossoverdi e bianconeri sono pronti a contendersi la finale di coppa Italia di serie C 2019-2020 dopo il lockdown per il covid-19 e la serie di test sierologici/tamponi delle scorse settimane. Per i ragazzi di Fabio Gallo in palio non c’è solo il trofeo, ma anche la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Cesena attende le due contendenti. Diretta testuale su umbriaOn dalle 20 di sabato sera.

Come arrivano le Fere

Defendi e compagni hanno potuto preparare la sfida in gruppo dal 5 giugno. Poco più di tre settimane per mettere benzina – l’aspetto fisico sarà fondamentale considerati i mesi precedenti, forse più del lato tecnico – e arrivare all’appuntamento romagnolo nelle migliori condizioni possibili: la Ternana in generale non stava vivendo un buon momento nel pre lockdown, a tal punto che l’ultimo successo risale al 29 gennaio con il 2-0 al Catania. Riprendere il filo con un trofeo in più in bacheca – sarebbe la prima coppa Italia professionistica nella storia societaria, nessun club umbro finora l’hai mai conquistata – sarebbe l’ideale anche per l’umore. Oltre al vantaggio di saltare due turni dei playoff e debuttare direttamente giovedì 9 luglio piuttosto che rimettersi subito in marcia per affrontare l’Avellino al ‘Liberati’ mercoledì 1°. Rispetto al 7-2 dello scorso weekend con la Lazio, il trainer di Bollate riavrà a disposizione Partipilo, Furlan, Sini e Salzano; niente da fare invece per il lungodegente Proietti. La formazione di partenza non si discosterà molto – fatta eccezione per Suagher – rispetto a quella schierata inizialmente nel test con i biancocelesti con Iannarilli, Parodi, Bergamelli, Mammarella, Paghera, Palumbo, Verna, Ferrante, Vantaggiato e il possibile inserimento dell’ex Virtus Francavilla sulla trequarti.

La Juventus Under 23

Chiaro che gli stessi problemi delle Fere – mancanza di ritmo partita, resistenza, il poco tempo a disposizione per gli allenamenti tutti insieme – riguardano i piemontesi, 10° nel girone A al momento dell’interruzione. Nello scacchiere tattico dell’ex centrocampista bianconero (4-2-3-1 o 4-3-3) i giocatori di maggior impatto sono l’ex Gubbio Marchi, perno centrale dell’attacco, e il duo di esterni offensivi Olivieri/Zanimacchia, poco più di 40 anni in due: è dalle corsie esterne che potrebbero arrivare i maggiori pericoli per Mammarella e soci. Altro elemento chiave per esperienza è il 30enne capitano Alcibiade, leader della difesa juventina; tra i pali c’è un altro giovanissimo, il classe ’99 Loria, con Nocchi in panchina. Per la Ternana sarà il match ufficiale numero al cospetto della Juventus – seppur under 23 – dal settembre del 1975, quando in coppa Italia finì 5-1 a favore del team allenato da Carlo Parola.

Il viaggio al buio. Suagher out

Nel pomeriggio il trasferimento in terra emiliana nel rispetto del protocollo – sanificazioni, distanze, ecc. – sanitario. «Preoccupazione per la tenuta atletica? Nel modo normale, come tutti. Si viaggia un po’ al buio – le parole del tecnico rossoverde sul canale ufficiale Instagram della società, per le conferenze se ne riparlerà più avanti – per il ritmo della partita, ma consapevoli che abbiamo provato a lavorare al meglio. La squadra sta abbastanza bene, abbiamo recuperato tutti tranne Suagher: lui non sarà convocato. Proseguiamo sulla linea già impostata e che più mi piace a livello tattico. Questo incontro anticipa i playoff, però in ogni caso dopo dobbiamo prepararci al turno successivo in funzione del risultato. Programmeremo cosa fare. Il gruppo è maturo e deve saper gestire qualsiasi situazione». La Ternana può vantare un unico trofeo del genere, ma di ben altro calibro – in negativo – rispetto a quella odierna: la coppa dell’Italia Centrale del 1938. Parteciparono solo team umbri, marchigiani e abruzzesi.

Impianto vuoto

L’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ non vedrà protagonisti i supporter: «Ci penalizza – prosegue Gallo – perché i nostri tifosi sarebbero accorsi in massa. Purtroppo ciò che è successo era impronosticabile, è già importante disputarla questa finale». Breve accenno sull’avversario: «Mi aspetto un avversario con grandi motivazioni come noi, giovane e alla prima esperienza in un match così di rilievo. La Juventus Under 23 ha qualità, loro non scelgono mai a caso: team dinamico e che ha gamba, potrebbe essere un problema da affrontare. Noi favoriti? Chi lo dice non conosce la forza del rivale e non si rende conto di cosa vuol dire riallenare una formazione dopo tre mesi. Lo siamo al 50% come loro, mi auguro che sarà una partita bella tra due squadre che hanno meritato». A dirigere la contesa sarà il ‘fischietto’ teramano Daniele Paterna, coadiuvato dagli assistenti Marco Trincheri di Milano e Daisuke Yoshikawa di Roma1. Infine il quarto uomo, l’abruzzese Ermanno Feliciani.