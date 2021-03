Fere, ora è countdown per il ritorno in B. C’è anche un nuovo record

Marino Defendi e Carlo Mammarella, capitano e vice per 73 anni complessivi in due. Sono loro, i più esperti del gruppo, ad aver confezionato uno dei finali di match più epici e d’impatto della storia recente della Ternana: il 2-1 conquistato al 95′ sul Bari e il contemporaneo pareggio dell’Avellino a Monopoli avvicinano – non che in precedenza la situazione fosse troppo diversa – i rossoverdi all’atteso ritorno in B dopo tre anni di ‘purgatorio’ in C. Nove punti di vantaggio, una gara in meno rispetto agli irpini e morale alle stelle dopo la vittoria in rimonta sui pugliesi, con tanto di nuovo record in cassaforte. L’ennesimo di una stagione che, salvo improbabili crolli nell’ultimo mese e mezzo di campionato che resta, passerà alla storia come una delle migliori di sempre.

Testa al Teramo

Situazioni, contesti e categorie diverse, ma tutti hanno ancora in mente ciò che accadde – tracollo casalingo con il Pescara – dopo la straordinaria rimonta a Perugia del 22 aprile 2018: giusto festeggiare per un grande risultato ottenuto contro una diretta concorrente, ma Lucarelli come di consueto ha già chiarito che c’è subito da pensare al prossimo rivale. Niente cali di tensione, c’è da inseguire l’aritmetica per chiudere al più presto possibile il discorso promozione. Il countdown è scattato e mercoledì pomeriggio a Teramo – otto punti e solo un gol al passivo negli ultimi quattro match – ci sarà da sudare: le Fere hanno ripreso gli allenamenti domenica mattina con lavoro personalizzato per Laverone e lo stop di Torromino a causa di un disturbo intestinale, come informa la società di via della Bardesca. Prima marcatura per Kontek, la 19° Fera in gol dall’avvio del campionato.

Macchina da gol e record

Intanto la squadra di Lucarelli ha ottenuto un nuovo record societario. La sfida con il Bari è la 24° di fila nella quale i rossoverdi vanno a segno: una striscia consecutiva che non si era mai verificata in gare di campionato, con il Palermo ultima squadra – era il 7 ottobre, pari senza reti al ‘Liberati’ – capace di mantenere la porta inviolata. Non sono molte le squadre nei principali campionati europei a poter vantare un dato superiore, tutt’altro: meglio della Ternana 2020-2021 solo i Glasgow Rangers (28), quindi il Psv Eindhoven (26), Olympiakos, Bayern Monaco e Krylia Sovetov Samara (25). Alle spalle di Vantaggiato e compagni – solo per citare alcune delle più conosciute – ci sono ad esempio il Borussia Dortmund (23), lo Slavia Praga (22) e l’Ajax (21). La seconda italiana in questa graduatoria? L’Avellino a quota 17, sempre a segno nel 2021. Ben distanziata anche in questo caso.