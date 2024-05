Ternana-Feralpisalò, Breda: «Abbiamo solo un risultato»

di Gianni Giardinieri

Ci siamo quasi: un giorno e una manciata di ore al verdetto, che potrebbe (anche) non essere definitivo. Trentottesima e ultima giornata della regular season per la Ternana, chiamata in trasferta ad affrontare la Feralpisalò (venerdi 10 Maggio, ore 20.30, stadio ‘Leonardo Garilli’ di Piacenza), già matematicamente in serie C. Un ultimo ostacolo da superare con ardore e raziocinio. Servirà la determinazione e l’entusiasmo di un gruppo squadra che non è mai mancato nell’impegno, e la razionalità di un approccio alla gara che quasi certamente proporrà momenti diversi, a livello tattico e oseremmo dire strategico. Si perché malgrado le tante combinazioni possibili, a seguito dei risultati che scaturiranno dagli altri match in programma, la Ternana di fatto con una vittoria si assicurerebbe, a prescindere da cosa faranno le altre pretendenti alla salvezza, il matematico play out da quint’ultima classificata, con il non indifferente vantaggio di potersi permettere due risultati su tre e la gara di ritorno da giocare al ‘Liberati’. Per il ‘sogno’ di una salvezza diretta occorrerebbe la contestuale non vittoria dello Spezia in casa contro il Venezia. Marginali, anche se statisticamente osservabili, le possibilità di chiudere la pratica fin da domani sera. Vincere, però, è di fatto un imperativo categorico. Imponente il seguito della tifoseria rossoverde a sostegno dei ragazzi di mister Breda, con circa 1.500 tagliandi ‘bruciati’ quasi tutti nelle prime 24 ore di prevendita. Un esodo, più che una trasferta, come altri già visti in più o meno recenti partite che hanno segnato la storia della squadra di calcio della città. Di seguito, come di consueto alla vigilia di un match, le dichiarazioni del tecnico rossoverde Roberto Breda.

Ha dormito questa notte?

«Dormo sempre abbastanza. La partita pesa tanto, ma anche quella di Catanzaro non era uno scherzo. Questa ha difficoltà diverse ma ugualmente importanti. Dovremo saperla leggere e interpretare, cercando di portare a casa tre punti, in ogni modo. In questa partita conta solo il risultato. Da un certo punto di vista è un premio, perché siamo arrivati a giocarci la salvezza. Soprattutto spero di dormire dopo la partita».

Iannarilli e Nguessan

«Sono convocati tutti e due. Nguessan con due allenamenti si vede già che è bravo».

Tifosi al seguito

«Sono molto contento. Praticamente giocheremo in casa. Mi piace anche l’iniziativa del maxi schermo. I ragazzi hanno sempre giocato dando tutto e questo è molto avvertito dalla tifoseria. Però in questo sport contano solo i risultati e senza tanti giri di parole dobbiamo cercare di portare in porto la salvezza».

Catanzaro

«Mi è piaciuta molto la nostra partita scorsa. Abbiamo concesso pochissimo e spinto fino alla fine. Certamente tanti aspetti visti in quella partita ce li dovremo portare anche contro la Feralpisalò».

Le ‘voci maliziose’ che arrivano dalle altre piazze

«Questa partita ha un alto impatto emotivo per tante squadre. Normale che ci siano anche queste strategie e tattiche da parte degli altri. Abbiamo un solo risultato, che ci garantirebbe al momento solo i play out. Non voglio neanche sapere i risultati degli altri campi, perché ci distrarrebbe dal nostro impegno. Ogni anno alla fine del campionato ci sono sorprese, magari ci saranno anche in questo. La Feralpisalò è una squadra in salute e anche a Venezia hanno perso all’ultimo minuto. Giocano a memoria e magari daranno spazio a chi ha giocato di meno. E questo potrebbe essere un problema perché quei giocatori vorranno mettersi ancor più in mostra».

Le scelte per domani

«La Feralpisalò gioca diversamente dal Catanzaro e quindi dovremo fare scelte diverse. Gli aspetti da considerare saranno tanti e dovremo capire cosa succede durante la gara. In settimana abbiamo lavorato su tanti aspetti, codificandoli in allenamento».

Var e Avar: designazioni contestate

«I designatori avranno fatto le loro considerazioni ed evidentemente si può fare. Noi dobbiamo solo pensare ad interpretare bene la partita. Certo qualche dubbio questa scelta ce lo lascia».