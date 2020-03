Ternana, Gallo resta. Ma con passo indietro

Prima il rinnovo contrattuale fino al giugno 2021, poi arriva il momento di crisi – non il primo stagionale – e dopo un paio di mesi di pressione mediatica il particolare finale: Fabio Gallo resta alla guida della Ternana fino al termine della stagione, ma rinuncia al contratto per la prossima stagione. Nessun esonero né dimissioni, bensì una sorta di via di mezzo che lascia un po’ spiazzati per il prosieguo – se si concluderà l’annata, siamo in piena emergenza Covid-19 – del campionato.

OTTOBRE 2019, TERNANA IN AFFANNO MA RINNOVO GALLO FINO AL 2021

La scelta: comunica Gallo



La tattica di Stefano Bandecchi non ha funzionato dunque. Altrimenti non si sarebbe giunti a questo ‘patto’ che, di fatto, scombina per l’ennesima volta i piani di via della Bardesca. Chiaro, se la Ternana dovesse riuscire a centrare la B via playoff il discorso magari potrebbe di nuovo cambiare, tuttavia è più che complicato pensare che questo gruppo – serve continuità e nell’era Gallo non si è vista granché, pur tenendo in considerazione il buon girone d’andata – possa togliersi delle soddisfazioni nell’ultima parte di campionato. La società ha affidato il compito di comunicare il resoconto allo stesso trainer di Bollate e non all’imprenditore livornese: «Dal mio arrivo a Terni nella passata stagione, dopo aver ‘assaggiato’ la Ternana da calciatore, ho avuto modo di capire in prima persona quanto conti la maglia che indossiamo. Quanto amore incondizionato dimostrino di avere i tifosi, anche nei momenti in cui ci contestano e danno sfogo alla loro amarezza. Dopo aver parlato con il presidente Bandecchi, lunedì scorso, ho avuto la netta sensazione che avesse bisogno, da parte mia, di un gesto che dimostrasse quanto io tenessi ad allenare la ‘sua’ Ternana. E quello che ho deciso di fare, nulla ha a che vedere con l’aspetto economico. E infatti la mia scelta è quella di rinunciare al contratto che mi lega ai rossoverdi per la prossima stagione. Perché lo faccio? Perché sono certo che questa squadra abbia valori morali e tecnici indiscutibili tali da essere superiori a qualunque cosa; ha molto apprezzato questo mio gesto, rimanendone estremamente colpito, riconfermando quindi, se ce ne fosse stato bisogno, la sua grande fiducia nei miei confronti». Confermate dunque le recenti parole del numero uno societario, il quale aveva parlato di andare avanti fino a giugno così e poi cambiamento. Sul tavolo Gallo ha piazzato la rinuncia.

IL PRIMO RINNOVO, SEMPRE IN UN MOMENTO DI AFFANNO

I due rinnovi precedenti

Insomma, questa volta niente aggiunte ma un malus per il tecnico della Ternana. Sì, perché nei due precedenti Bandecchi aveva optato per altre scelte: il primo rinnovo contrattuale avvenne in un momento di massima difficoltà – dopo il pareggio interno con il Pordenone di Tesser, l’8° gara di fila senza vittoria dal suo arrivo – e il secondo in un contesto tutt’altro che sereno, post sconfitta interna con l’Avellino e pareggio esterno con la Vibonese. Ora la strada è diversa: niente separazione, ma comunque un passo indietro rispetto ai vecchi propositi.

CORONAVIRUS, STOP ALLENAMENTI FINO AL 20 MARZO