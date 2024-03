Ternana: il Parma passa per 3-1 ma le Fere potevano fare meglio

di Gianni Giardinieri

Perdere contro il Parma, la capolista del torneo, era un’eventualità tutt’altro che rara. Diremmo quasi nelle cose di un campionato che vede i ducali con il vento in poppa per il ritorno in serie A. Ma soccombere come oggi, con una gestione della gara non all’altezza, a partire dal ‘teatrino’ sulla gestione del rigore in favore delle Fere, lascia l’amaro in bocca, perché la Ternana avrebbe potuto fare decisamente meglio. Non tanto nel risultato, ma nella conduzione di una gara che più volte ha dato alle Fere la possibilità di rientrare in partita. Occasioni sempre mancate, dal rigore sbagliato all’ eccessiva foga per recuperare un risultato che sull’1-2 (gol di Luperini al 47′) la Ternana avrebbe potuto rimettere in piedi con più calma e raziocinio. Invece è arrivato proprio in contropiede il terzo gol, che ha sancito definitivamente la vittoria del Parma.

Primo tempo

Fedele al motto ‘squadra che vince non si cambia’ mister Breda ripropone in blocco l’undici titolare che ha sbancato Palermo, con Iannarilli in porta, Sgarbi Capuano e Dalle Mura difensori centrali, Amatucci in regia, Luperini e Pyhhtia mezzali, Carboni e Casasola ‘quinti’ di centrocampo. Pereiro e bomber Raimondo in avanti. Lucchesi, alle prese con un affaticamento muscolare, non entra neanche nella lista dei convocati. Per il Parma, al contrario, diverse sorprese: Partipilo sarà titolare dal primo minuto, mentre Mihaila e Man si accomodano in panchina. Bonny terminale offensivo. Parma subito pericoloso al 4′ di gioco con Partipilo, che dalla sua mattonella scarica un sinistro velenoso. Para in allungo Iannarilli. Al 6′ il Parma passa in vantaggio: Bonny, lanciato in ripartenza, ingaggia un duello in velocità e forza con Capuano. Lo scontro è impari e l’attaccante parmense ha la meglio. La conclusione è centrale ma beffa Iannarilli. La Ternana reagisce al 10′, con Pyyhtia che lanciato in area da Luperini si vede anticipare all’ultimo istante da Circati. Al 12′ ancora Parma, con Bonny che sfonda centralmente. La conclusione centrale trova Iannarilli pronto a respingere. Le Fere però ci sono e al 14′ Carboni pesca Raimondo in area: il bomberino rossoverde aspetta un attimo di troppo e quando calcia la sua conclusione, deviata da un parmense, viene bloccata da Chicizola. Al 15′, dopo una revisione al Var, l’arbitro concede un rigore per il Parma per un fallo di Amatucci su Bonny: Benedyczak realizza con un rasoterra che spiazza Iannarilli. Al 28′ ancora Parma e ancora Bonny: stavolta la conclusione è alta sopra la traversa. Palo clamoroso della Ternana al 29′, con un tiro a giro di Raimondo dal limite dell’area. Rigore per le Fere al 43′: palla in area e fallo su Luperini. A quel punto caos totale per decidere chi calcerà: conciliabolo poco edificante tra Raimondo, Pereiro e Casasola, con il primo che alla fine si impossessa del pallone. La conclusione è francamente inguardabile, con la palla che si impenna cinque metri sopra la traversa.

Secondo tempo

Subito pericoloso il Parma al 46′, con Man, ma un minuto dopo la Ternana trova il gol con Luperini, che mette in rete dopo una corta respinta di Chicizola su tiro di Di Stefano. Ora la partita è apertissima e al 49′ Man arriva di nuovo davanti a Iannarilli. Il portiere rossoverde sventa in uscita. Al 59′ il Parma realizza il terzo gol: Man lavora una palla defilato sulla destra e trova libero in area Del Prato. Il cross rasoterra attraversa un nugolo di giocatori e Casasola, nel tentativo di liberare, mette in rete. Malgrado il doppio svantaggio la Ternana cerca di rientrare in partita e l’ingresso di Di Stefano, impiegato come quinto di centrocampo, consente ai rossoverdi di creare un paio di occasioni pericolose, seppur non nitidissime. Come al 75′, quando con l’ennesima giocata (sterzata verso l’interno e cross in area) Luperini riesce a girare in area di testa ma Chicizola para.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano (K), Dalle Mura, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Raimondo. All.: Roberto Breda

Parma (4-2-3-1): Chicizola, Circati, Del Prato (K), Osorio, Coulibaly, Estevez, Hernani, Partipilo,Cyprien, Benedyczak, Bonny. All.: Fabio Pecchia

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Scarpa e Severino

IV ufficiale: Giaccaglia

Var: Valeri

Avar: Tremolada

Marcatori: 6′ Bonny (P); 16′ Benedyczak (P) rig.; 47′ Luperini (T); 59′ autogol Casasola (T)

Sostituzioni: 46′ Man per Partipilo (P) e Di Stefano per Carboni (T); 52′ Faticanti e De Boer per Amatucci e Pyyhtia (T); 60′ Favilli per Pereiro (T); 63’Mihaila e Sohm per Hernani e Benedyczak (P); 73′ Begic per Bonny (P); 80′ Colak per Cyprien (P); 82′ Favasuli per Casasola (T)

Ammonizioni: 29′ Partipilo (P); 33′ Capuano (T); 42′ Bonny (P); 65′ Cyprien (P); 66′ De Boer (T); 88′ Iannarilli (T); 90+4 Mihaila (P)