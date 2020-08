Ternana, Lucarelli martedì in città: «Devo risolvere col Catania»

Niente tour cittadino e firma venerdì, c’è ancora da attendere per la ‘fumata bianca’ tra la Ternana e Cristiano Lucarelli. L’appuntamento previsto in origine – post incontro in terra toscana con il direttore sportivo Luca Leone – è stato spostato per qualche giorno a causa del Catania: ci sono da sistemare delle pratiche legate all’iscrizione degli etnei al campionato 2020-2021 di serie C. Poi via all’avventura rossoverde.

LUCARELLI-TERNANA VERSO LA FIRMA. NIENTE COPPA ITALIA DI C 2020-2021

«Devo risolvere col Catania»

Il 44enne in mattinata è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per – come da prassi in questi casi non ci si sbilancia – spiegare cosa sta accadendo in merito alla sua situazione: «Prima devo risolvere con il Catania, dopodiché cercherò di concretizzare le situazioni che ho avuto, tra cui la Ternana», ha sottolineato.

LUCARELLI E LE RIFLESSIONI

La motivazione. Siena e Sicula out



Alla base dello slittamento – a raccontarlo è il portale del giornalista Sky Gianluca Di Marzio – c’è il club rossoazzurro: deve depositare la documentazione per partecipare al prossimo torneo di serie C e, in questo modo, liberare da qualsiasi vincolo il futuro allenatore delle Fere. A quel punto nessun problema per la firma con la società di via della Bardesca. Intanto – restando in tema di squadre e torneo in partenza il 27 settembre – due team vanno verso la ripartenza dal mondo dilettantistico: sono Robur Siena e Sicula Leonzio sono out. Si aggiungono al Campodarsego.