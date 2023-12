Ternana: per educare contro il bullismo torna ‘Arnold’ – Video

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Dopo il successo del primo, Ternana calcio e Almond Entertainment/sport annunciano l’uscita – più o meno a fine gennaio 2024 – del secondo volume del libro ‘Arnold e gli Scaldapanchina – un bullo per amico’, scritto dall’autore bestseller internazionale Philip Osbourne. Dato che il primo volume ha generato grande interesse in città e non solo – altri team, tra cui Genoa Cfc e Pisa calcio, hanno deiciso di ‘adottare’ Arnold e i suoi amici – la Ternana ha voluto con forza proseguire la collaborazione con Almond Entertainment/sport per dare maggiore forza ai temi che nel libro, pensato per la fascia kids, 7-11 anni, spaziano dalla lotta al bullismo e alle discriminazioni, passando per l’importanza della forza del gruppo e del senso comunitario. ‘Arnold e gli Scaldapanchina’ ha portato per la prima volta in assoluto a livello mondiale, la cultura letteraria nei campi da calcio per far riflettere, in particolare i più piccoli, su temi sociali fondamentali. Il libro sarà distribuito allo stadio Liberati in occasione di una ara interna della squadra rossoverde e sarà presentato nelle scuole ternane alla presenza, tra gli altri, dei calciatori della prima squadra. Gli alunni coinvolti, oltre a ricevere una copia del libro – che sarà gratuito – potranno confrontarsi con i calciatori raccontando le loro esperienze. ma non c’è solo Arnold: dalla fantasia di Philip Osbourne è nato il personaggio di Hola, dedicato al mondo del calcio femminile che esordirà a livello mondiale proprio con la Ternana Women. Per il presidente della Ternana calcio, Nicola Guida, questo libro «sottolinea l’aspetto sociale del calcio e l’integrazione del calcio con il territorio. Mi è fin da subito piaciuto perché tratta appunto temi sociali come il bullismo che purtroppo è interesse d’attualità. Il calcio e quindi la Ternana vorrei desse il buon esempio e che fosse un vanto per il territorio. Vedere le immagini del libro, questi ragazzi e il logo della Ternana, per noi è motivo di grande orgoglio».