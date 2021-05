Ternana-Perugia senza pubblico? L’ultimo andò bene alle Fere

Ci siamo, la settimana pre derby dell’Umbria è iniziata. Ternana e Perugia hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale – le Fere dominando a suon di record il campionato, il Grifo con una gran rimonta nel finale di torneo – ma è chiaro che a nessuno passa per la mente di prendere sotto gamba un appuntamento del genere: in palio c’è l’opportunità di alzare un trofeo nazionale come la supercoppa e soprattutto superare i rivali di sempre, quantomeno a livello campanilistico. I rossoverdi partono con i favori del pronostico avendo a disposizione due risultati a tre: c’è l’occasione di tornare a conquistare una straregionale al ‘Liberati’ a quattordici anni dall’ultima affermazione che, seppur per circostanze diverse rispetto all’attuale contesto, arrivò a porte chiuse.

Serie negativa da spezzare

La Ternana non è andata granché bene negli ultimi derby casalinghi. Negli ultimi cinque le Fere hanno un ruolino di due pareggi – l’ultimo, con Sandro Pochesci guida tecnica nel campionato di serie B 2017-2018 – e tre sconfitte per 0-1 nelle annate 2016-2017, 2015-2016 e 2008-2009. Il successo più recente tra le mura amiche è proprio quello disputato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, con il 2-1 dell’aprile 2007 firmato nel finale da un assolo di Alessandro Zamperini: da allora – molto meglio al ‘Curi’, come nel 2-3 del 2018 – poche soddisfazioni. Ora – salvo sorprese – tornerà un derby senza pubblico.

L’altro derby

In occasione di Ternana-Perugia ci sarà anche il derby di subbuteo tradizionale con appuntamento televisivo in diretta su Tef Channel un’ora prima del calcio d’inizio al ‘Liberati’. A sfidarsi in un match dimostrativo saranno le Fere di Marco Perotti (versione 2020-2021) ed il Grifo di Pierluigi Simonetti (con i biancorossi dei miracoli di Ilario Castagner): l’evento è organizzato dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo (il perugino Cesare Santinicchia è il delegato regionale) e l’incontro si svolgerà con materiale tradizionale replica degli anni ’70 e ’80. L’obiettivo principale è mettere in risalto il voler festeggiare insieme la doppia promozione in serie B attraverso il gioco, divertendosi. Perotti dedicherà l’iniziativa all’amico Luca Zacchi di Roma, scomparso prematuramente per via del Covid.