Ternana Thyrus C5: presentato il progetto under 19

Di fronte alla platea composta da genitori, ragazze e dirigenti rossoverdi, domenica al San Valentino Sporting Club è stato illustrato il progetto under 19 della Ternana Thyrus di calcio a 5 femminile. Presentato anche lo staff tecnico giovanile: alla guida della squadra ci sarà Simone Natalizi che sarà supportato da Nicoletta Bianchini, capitano della prima squadra e vice allenatrice under 19, e dal preparatore dei portieri Luca Buono. La stagione prenderá via con l’inizio del lavoro atletico il 19 settembre, per poi partecipare al campionato regionale under 19 umbro con le gare interne che verranno disputate al palasport ‘Mauro Liti’ di Acquasparta. La presentazione ufficiale dell’under 19 è in programma per il 2 ottobre mentre il 17 settembre, durante la manifestazione della ‘Notte bianca dello sport’ in largo Frankl, dalle 18 alle 20 è prevista quella della prima squadra.

Condividi questo articolo su