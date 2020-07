Fere tra nuovo tecnico e conta infortunati

L’elenco si allunga, come da prassi in queste situazioni. Ai primi nomi che radiomercato ha avvicinato alla Ternana – Cristiano Lucarelli, Cristian Bucchi e Giuseppe Scienza in particolar modo – per la sostituzione di Fabio Gallo, ora si aggiungono l’evergreen Fabrizio Castori, Fabio Pecchia e Gianluca Grassadonia: in casa rossoverde, al netto dei rumours sui profili, il focus è sulla ricerca del tecnico che nella stagione 2020-2021 dovrà provare a far salire di categoria Paghera e compagni. C’è però ulteriore spazio per gli strascichi post Bari, questa volta legati agli infortuni – tutti nella prima frazione – che hanno caratterizzato il match.

BANDECCHI TORNA A PARLARE: «NON ME NE VADO»

Interessamento dei legamenti per Ferrante

Il ‘bollettino’ dopo la sfida di lunedì sera al ‘San Nicola’ è tremendo per la società rossoverde. Per Parodi – scontratosi in modo fortuito con Iannarilli – c’è la frattura costale con minimo pneumotorace associato e per il capitano Defendi risentimento al flessore della coscia sinistra. Si arriva dunque agli infortunati più seri, quelli nati da impatti con giocatori biancorossi: forte contusione della tibia sinistra con edema dei tessuti molli del piede per Celli e soprattutto distorsione della caviglia sinistra con interessamento dei legamenti per Ferrante. L’italo-argentino rischia un lungo stop.