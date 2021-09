Ternana verso il Monza: si rivede Kontek

Condividi questo articolo su

















Nessuno si aspettava di poter dominare né tantomeno avere con costanza il controllo del gioco come nella stagione dei record in C. Ma nemmeno avere zero punti in tre gare – due delle quali al ‘Liberati’, seppur contro squadre dal valore decisamente alto – con nove reti al passivo, cifra di marcature incassate che nell’annata 2020-2021 fu raggiunta in campionato addirittura ad Avellino il 13 dicembre. Altri avversari e soprattutto altro gruppo: «Al momento non siamo una squadra, serve tempo per trovare l’amalgama», una delle frasi chiave ripetuta più volte da Cristiano Lucarelli negli ultimi giorni. Sul campo la questione è ben evidente. Fatto sta che il trainer livornese mostra serenità, quantomeno a parole, convinto di ciò che possono dargli i suoi ragazzi pur riconoscendo i difetti da sistemare: lunedì pomeriggio c’è stata la ripresa in vista di un trittico niente male per le Fere, vale a dire in Monza, Parma e Spal in rapida successione. Bel gioco? Non se ne parla per ora. Anche perché ora conta sbloccarsi e trovare coesione, poi si vedrà.

Mirino sul Monza. Si rivede Kontek

Fin troppo evidente che al momento il tallone d’achille principale della Ternana 2021-2022 è rappresentato dalla difesa, il reparto più esposto – slegato con il centrocampo in diverse circostanze e senza un efficace filtro – alle imprecisioni tecniche e tattiche dei rossoverdi Lucarelli in questo avvio di campionato. La sensazione è che fin quando le Fere non ritroveranno una buona condizione – al netto delle scelte di formazione e del modulo – sarà complicato vedere la squadra che ha incantato lo scorso anno con il pressing offensivo e la capacità di tenere lontani dalla propria area gli avversari. Al momento non si può che tenere botta e tentare di uscire nel migliore dei modi dai prossimi tre impegni. Buona news per il tecnico livornese nella prima seduta settimanale: si è rivisto in gruppo Kontek, mentre Boben ha lavorato in palestra. In terra lombarda torneranno a disposizione Agazzi e Proietti, al rientro dalla squalifica.

Sorrisi e scherzi

In avvio di seduta Lucarelli ha raccolto intorno a sé i rossoverdi per il consueto ‘cerchio’: circa 10 minuti per parlare al gruppo tra sorrisi – all’inizio – considerazioni, dopodiché si è svolta una sorta di partita di calcio tennis a tutto campo con Daniele Vantaggiato – in attesa di trasferimento al Livorno insieme a Torromino – ancora presente. Particolarmente voglioso di vincere il trainer rossoverde con battute anche nei confronti del vice Vanigli: «Richiard, ridi ora», il simpatico commento nei confronti dell’ex difensore dell’Empoli dopo un punto conquistato. Ternana che partirà con un giorno di anticipo – come ha anticipato il quotidiano La Nazione – rispetto alla classica tabella di marcia per allenarsi al centro sportivo di Coverciano. Curiosità statistica: le Fere non perdevano tre gare consecutive in campionato dal gennaio 2019 contro Fano, Feralpisalò e Vis Pesaro. Evitare la quarta e smuovere la classifica: difficile ma non impossibile sabato pomeriggio in casa del Monza.