Terni, 150 mila euro di cocaina in casa: preso

Lo scorso 25 marzo si era lanciato dalla finestra dell’abitazione dell’amico che lo ospita, nella zona di vocabolo Trevi a Terni, per sfuggire al controllo dei carabinieri del Nor della Compagnia di Terni che, poco prima, avevano fermato in strada proprio il soggetto con cui il giovane fuggitivo condivide l’appartamento. Nella corsa il ragazzo, 24enne albanese residente fuori città, aveva perso della cocaina: quanto basta per perquisire la casa dove era emersa la presenza di circa 600 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi da spacciare, oltre a 14.495 euro in banconote di vario taglio.

Soccorso e… arrestato

Il cerchio si è chiuso il giorno dopo, il 26 marzo, quando il 118 ha soccorso un ragazzo privo di sensi sul greto del torrente Serra. Dopo il ricovero al ‘Santa Maria’, lo stesso ha giustificato la sua presenza in quel luogo in maniera del tutto improbabile. Da qui la segnalazione del personale sanitario alle fore dell’ordine e l’ulteriore scoperta: era proprio il 24enne ricercato dall’Arma e per il quale il pm Marco Stramaglia ha sjubito disposto il fermo di persona indiziata di delitto. Misura convalidata il 1° aprile con conferma della custodia cautelare in carcere. Una volta spacciata, la cocaina – purissima – avrebbe potuto fruttare circa 150 mila euro.