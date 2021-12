Terni, 17enne trovato senza vita in casa: indagini a tappeto

Sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Terni, nella persona del pm Marco Stramaglia, e della squadra Mobile della questura di Terni, coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, sulla morte di un 17enne ternano, trovato senza vita nella tarda mattinata di venerdì all’interno della sua abitazione, una villetta in via del Corbezzolo, fra la zona di Cospea e il quartiere San Valentino. Sul posto sono intervenuti lo stesso magistrato, il dirigente della Mobile con personale del proprio ufficio, agenti della squadra Volante ed anche gli operatori del 118: le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, con il supporto della polizia giudiziaria, polizia scientifica e dei medici legali. A lanciare l’allarme è stato un familiare del ragazzo intorno alle ore 12.30 e immediato è stato l’intervento dei sanitari che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è ovviamente a disposizione degli inquirenti che disporranno gli esami necessari, a partire dall’autopsia, per capire le ragioni di una tragedia così improvvisa e imprevedibile. Il ragazzo lavorava come rider per la consegna dei pasti. La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa fra i tanti amici, colpiti dalla terribile notizia al pari dei suoi cari. Secondo quanto appreso da fonti investigative, non ci sarebbero evidenze – sul luogo del ritrovamento – di una morte diversa da quella per cause naturali. Spetterà tuttavia ai consulenti incaricati dalla procura il compito di accertare ogni aspetto e dettaglio dell’accaduto.

Articolo in aggiornamento