Sono due le denunce formalizzate nei giorni scorsi, durante i controlli del periodo pasquale, dalla squadra Volante della questura di Terni. La prima di queste riguarda un ragazzo italiano di 20 anni che, controllato dagli agenti nella zona di largo Ottaviani, punto di ritrovo fra i più frequentati dai giovani in centro, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico uncinato con lama di 10 centimetri. Per questo è stato deferito per ‘porto di armi e oggetti atti ad offendere’. La zona del controllo resta particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine anche in seguito ai frequenti episodi di cronaca, l’ultimo in ordine di tempo il pestaggio di una 26enne, seriamente ferita al volto durante una lite con un’altra giovane. Denuncia a piede libero, sempre da parte della polizia di Stato, anche per un 23 enne dell’Egitto, risultato inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.