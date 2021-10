Terni, 26enne sorpreso con 70 dosi di cocaina: arrestato

Cinquanta grammi di cocaina all’interno di un involucro di cellophane, già suddivisi in settanta dosi pronte per lo spaccio. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni li hanno nella disponibilità di un cittadino albanese di 26 anni, H.A. le sue iniziali, fermato in strada Santa Filomena nel corso dei controlli dello scorso weekend. La droga ed i contanti – poche centinaia di euro – di cui il giovane era in possesso, sono stati sequestrati. Arrestato in flagrante, è stato tradotto nel carcere di vocabolo Sabbione a disposizione dell’autorità giudiziaria.

