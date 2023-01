Arrestato 29enne a Terni: aveva due etti e mezzo di cocaina

Un 29enne di origini straniere è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti della squadra Mobile di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, fra perquisizione personale scattata in Lungonera Savoia e quella domiciliare, è stato trovato in possesso di circa due etti e mezzo di droga – cocaina in particolare – oltre al materiale per confezionare le dosi. Lo stupefacente era pronto per lo spaccio ma il 29enne non ha avuto il tempo di ‘piazzarlo’ sul mercato locale, la cui richiesta è evidentemente costante e significativa. L’arresto, eseguito in flagrante, è stato poi convalidato dal tribunale di Terni.

