Terni, 33enne investita in via Narni

Una donna di 33 anni è stata investita da una Fiat Punto condotta da un 69enne, nel pomeriggio di venerdì, in via Narni a Terni. Il fatto è accaduto sull’attraversamento pedonale antistante una farmacia. La donna, cosciente nonostante la violenza dell’impatto, è stata soccorsa dagli operatori e condotta in ospedale per le cure del caso. Illesa una bimba di appena 10 mesi di età che si trovava a bordo di un passeggino, spinto da un’altra donna – anch’essa illesa – che era compagnia della 33enne investita. Sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. L’autovettura coinvolta nel sinistro viaggiava in direzione Narni.

