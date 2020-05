Terni, 38enne trovato morto a San Lucio

Un operaio 38enne di origini campane, residente da anni a Terni, è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di giovedì all’interno di un’abitazione del quartiere San Lucio, a Terni. A lanciare l’allarme sarebbe stata la compagna che lo ha trovato privo di sensi – e forse già deceduto – una volta entrata in casa. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Terni – in particolare del comando stazione di Collescipoli – che stanno svolgendo accertamenti destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria nella persona del pm Raffaele Pesiri per le determinazioni del caso. L’uomo era già noto alle forze di polizia e le verifiche dell’Arma sarebbero orientate anche su aspetti di carattere tossicologico. Probabile che venga disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso: la salma non presenterebbe, comunque, alcun segno di violenza.

Articolo in aggiornamento