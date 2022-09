Terni: 40enne aggredito in viale Brin. Si indaga

Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Terni su una presunta aggressione consumatasi nella notte fra sabato e domenica a Terni. Teatro dei fatti, viale Brin – nei pressi della fabbrica d’armi – dove un 40enne di nazionalità colombiana sarebbe stato assalito da un soggetto. Medicato al pronto soccorso del vicino ospedale ‘Santa Maria, l’uomo avrebbe riportato contusioni e ferite da taglio al corpo. Lesioni non gravi che sono però legate alla ricostruzione che il cittadino colombiano avrebbe riferito all’Arma. Ovvero quella legata da un’aggressione a scopo di rapina da parte di un soggetto che voleva portagli via il telefono cellulare. I carabinieri puntano ad accertare con previsione l’accaduto, a capire se dietro l’aggressione ci sia un’azione predatoria o altro. Al vaglio anche eventuali armi o oggetti contundenti utilizzati durante quei concitati momenti, collocato dopo le una di notte. Il lavoro degli inquirenti è appena iniziato.

