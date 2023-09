Terni: 40enne ternano trovato senza vita in casa a borgo Bovio

Tragica scoperta nel pomeriggio di lunedì nella zona di borgo Bovio, a Terni. Un uomo ternano di 40 anni è stato infatti trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Il decesso risalirebbe a due/tre giorni prima del drammatico ritrovamento. Da quanto appreso, a lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno allertato i soccorsi. Per il 40enne, purtroppo, non c’era già più nulla da fare: la morte sarebbe legata ad un gesto volontario. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando stazione di Terni e non ci sarebbero particolari dubbi in merito alla ricostruzione del fatto. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ternana per le eventuali determinazioni del caso.

