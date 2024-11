Terni: 46enne finisce nel Nera. Salvato dalla polizia Locale

Intervento decisivo della polizia Locale di Terni, nel pomeriggio di mercoledì sotto ponte Carrara, zona nota per essere ritrovo di persone senza fissa dimora o segnate da problematiche personali. Gli agenti del comando di corso del Popolo sono intervenuti perché un uomo, 46enne di nazionalità italiana, era finito nelle acque del fiume Nera. Gli agenti, anche usando una catena, si sono adoperati per tirarlo fuori dal corso d’acqua, riuscendoci e salvandogli così la vita. L’uomo, che indossava solo un paio di mutande, era finito nel Nera forse a causa del suo stato di alterazione psico-fisica. Una volta riportato sulla sponda, è stato coperto come possibile e poi, sotto una pioggia battente, preso in consegna dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale, in uno stato di iniziale ipotermia. Sul posto anche i vigili del fuoco.

