Una 53enne di origine romena è stata trovata senza vita nella notte tra mercoledì e giovedì in un’abitazione di via Cavour, in centro a Terni. A scoprire il corpo – in avanzato stato di decomposizione – sono stati i vigili del fuoco poco dopo le 1: della donna, che viveva da sola, non si avevano notizie da diversi giorni. Sul posto anche gli agenti della polizia Scientifica per gli accertamenti il caso.

Seguono aggiornamenti