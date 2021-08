Terni, 53enne morta da giorni: tragica scoperta in via Cavour

Tragica scoperta nella notte fra mercoledì e giovedì, poco dopo le una, all’interno di un appartamento di via Cavour, nel pieno centro storico di Terni. Una 53enne di origini romene – M.D. le sue iniziali – è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta dell’abitazione in cui la donna viveva da sola. A lanciare l’allarme sarebbe stato il personale di un ristorante della zona. Di lei non si avevano più notizie da giorni e il cadavere – riferisce il 115 ternano – è stato trovato in avanzato stato di decomposizione: il decesso potrebbe essere avvenuto in un arco tenporale compreso fra 10 e 7 giorni prima del ritrovamento. Sul posto si sono portati anche gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni per i rilievi e gli accertamenti del caso. Secondo quanto appreso, il decesso della 53enne – che attualmente non lavorava e che in passato aveva operato presso una casa di riposo ed un negozio – sarebbe avvenuto per cause naturali. Sull’accaduto, del quale è stata informata l’autorità giudiziaria di Terni nella persona del pm Camilla Coraggio, sono comunque in corso accertamenti da parte della squadra Mobile.

