Terni: 54enne investito da auto: è in condizioni serie. Il conducente si costituisce a Rieti

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in strada dei Confini, nel territorio comunale di Terni. Un uomo di 54 anni originario di Napoli e residente a Terni – S.O. le sue iniziali – è stato investito da un’autovettura Audi poi fuggita dalla scena e il cui conducente, un 62enne di Rieti (M.A.), si è successivamente presentato presso la questura di Rieti per costituirsi e rappresentare l’accaduto. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e il fatto è ovviamente finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Il 54enne investito – sembra stesse praticando jogging – è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’: avrebbe riportato diverse lesioni, tali da imporre il ricovero con riserva di prognosi.

