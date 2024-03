Terni: 54enne trovato senza vita in un b&b. Parte l’indagine

Tragica scoperta nel pomeriggio di sabato all’interno di un bed & breakfast nel quartiere di Gabelletta, a Terni. Un 54enne ternano – C.M. le sue iniziali, lavorava in una nota pasticceria cittadina – è stato trovato senza vita all’interno della stanza dove alloggiava. A lanciare l’allarme sarebbero stati i proprietari della struttura ricettiva, visto che l’uomo non rispondeva. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne, probabilmente avvenuto per cause naturali: esclusa in ogni caso la morte violenta. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato – intervenuta con personale della squadra Volante e del Gabinetto di polizia Scientifica della questura – con il coordinamento dell’autorità giudiziaria di Terni che, nella persona del pm Elena Neri, ha inteso disporre il sequestro della salma per procedere ai necessari esami medico-legali per chiarire definitivamente le cause della morte.

