Terni: 57 anni dopo la prima ‘campanella’ la classe si ritrova a cena

di Fra.Tor.

«Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma Emanuela ed Antonella sono riuscite a fare il miracolo e per tutti noi è stata un’emozione enorme». Venerdì sera in un ristorante ternano i ‘ragazzi’ della prima elementare del 1966 della scuola ‘Luigi Feliciangeli’ di Collescipoli si sono ritrovati dopo quasi 57 anni.

Come ritrovarsi

«Tutto è partito a fine gennaio da un messaggio via Facebook: «Ciao Nico sono Emanuela, abbiamo fatto le elementari insieme a Collescipoli, ti ricordi?», ci racconta Nico. «È stata subito una grande emozione, sono partiti mille pensieri, mille ricordi di quei bambini con i quali ho trascorso i miei anni più belli. Emanuela ed Antonella, tramite i social, in circa 20 giorni sono riuscite a ritrovare quasi tutti i nostri vecchi compagni: di 21 ci siamo ritrovati in 18. La proposta di organizzare una cena è stata accolta con entusiasmo da tutti e trovare quanto prima una data per rivivere tante emozioni è stato semplicissimo».

Tante emozioni

«E così venerdì sera ci siamo ritrovati. In ognuno di noi è scattato un qualcosa di inaspettato. Era tanta la voglia di ritrovarsi dopo così tanto tempo, rivivere momenti di quando eravamo bambini, i giochi e le sensazioni che provavamo in quel periodo in cui la vita del paese aveva tutto un altro sapore. Nel corso della serata ci siamo risentiti tutti un po’ bambini e tra un ricordo e un altro siamo tornati indietro di cinquant’anni. È stato bellissimo e dopo questa cena ci siamo promessi di replicare un incontro carico di aneddoti e di tante emozioni».