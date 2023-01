Terni: 57enne trovato senza vita in cantina

Tragica scoperta nella mattinata di sabato all’interno della cantina di un’abitazione nella zona di via XX Settembre, nei pressi del quartiere San Giovanni. Un ternano di 57 anni è stato trovato senza vita e sul posto, per eseguire gli accertamenti di rito, si sono portati gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni. Secondo quanto ricostruito, il decesso del 57enne è legato ad un gesto volontario compiuto dallo stesso. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria che, nel corso della giornata, ha inteso ‘liberare’ la salma, restituendola ai familiari per il successivo rito funebre.

