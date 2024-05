Terni: 62enne trovato senza vita in via Proietti Divi

Tragica scoperta nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle ore 12.30, a Terni. All’interno di un’abitazione di via Proietti Divi, a pochi passi da via Piemonte e via Piermatti, è stato infatti trovato il corpo ormai senza vita di un uomo di 62 anni, ternano. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che, allertati dagli operatori del 118, sono entrati in casa: per l’uomo, però, non c’era già più nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato per gli accertamenti di rito. Il decesso sarebbe legato a cause naturali.

